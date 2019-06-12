الاستثمار في العقول .. وخبراء الوطن

بقلم : د. علي السنيدي *

نتسابق مع الزمن في رؤية سعودية بروح وطنية عظيمة وصولاً إلى العالم الأول في ظل خطط استراتيجية تملأ أرجاء الوطن ووسط أمنيات تملأ القلوب والعقول بأن نرى الأهداف والبشائر في كل الاتجاهات مما يواءم مستقبل دولتنا وكياننا (السعودية العظمى).

لدينا كفاءات واعدة ولو قلبنا في صفحات التاريخ وأرشيف الامتيازات لوجدنا أن العقول السعودية قد صنعت مجدها على كل خارطة العالم، وكانت إنتاجاً وطنياً مميزاً في كل مجالات الطب والهندسة والاقتصاد والعلوم والتقنية التي شهدت لها كل محافل العالم وهذا تاريخ ثابت تعرفه كل البلدان وتوثقه شهادات الزمان والمكان.

ولا يزال للأمجاد بقية ومستقبل ومخزون متجدد في ظل تواصل العطاءات الوطنية وها نحن نرى كل يومٍ تكريماً عالمياً لعبقري سعودي في علم من العلوم.

أتمنى أن يتم استغلال العقول السعودية من قِبل الوزارات والجامعات وجهات المعرفة في البلاد، فلدينا عباقرة ومميزون ومشاريع بشرية ستكتب للتاريخ قصصاً واعدة في شتى المحافل.

وأتمنى أن يكون هنالك صناديق تمويلية للعباقرة في توفير مراكز أبحاث لهم ومشاريع إنتاجية تخص المعرفة وتتعلق بالعلم المتطور وعلى الجامعات أن تقدر هؤلاء القامات من الجنسين وأن تستفيد منهم فهم مَن يليق بهم مناصب الخبراء والعلماء لأن الوطن أولى بخبراتهم وهم الأولى والأفضل لنثر إبداعاتهم على أرضه وتحت سمائه.

نحن على مواعيد قادمة بإنتاج مذهل في مجال العلوم والتقنية والذكاء الاصطناعي والاستثمار المعرفي الذي سيكون بأيادٍ سعودية تصنع المجد من الوطن وتصدره للعالم أجمع.

*كاتب وخبير اقتصادي