الانتقالي السوداني: مجموعات متفلتة احتمت بميدان الاعتصام ما استدعى ملاحقتها

المواطن - متابعة

أكّد المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان أن مجموعات متفلتة احتمت بميدان الاعتصام أمام مقرّ القيادة العامة للجيش في الخرطوم ما استدعى ملاحقتها ما تسبّب في وقوع ضحايا ومصابين.

وعبّر المجلس الانتقالي السوداني عن أسفه تجاه تطور الأوضاع ووقع خسائر وإصابات كما عبّر عن حرصه على أمن الوطن والمواطنين السودانيين.

وجدّد المجلس الانتقالي السوداني الدعوة للتفاوض في أقرب وقت ممكن للتوصل إلى التحول المنشود.

وكانت قُوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، قالت اليوم الاثنين، إن اعتصام المحتجين أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم تم فضّه بالكامل من قبل أجهزة الأمن والدعم السريع.

كما أعلنت الحرية والتغيير وقف كافة الاتصالات مع المجلس العسكري الانتقالي، ودعت إلى العصيان المدني الشامل والمفتوح، اعتبارًا من اليوم 3 يونيو 2019، احتجاجًا على فض الاعتصام.