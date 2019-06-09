البابا فرنسيس يصلي من أجل السودان

المواطن - متابعة

دعا البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، اليوم الأحد إلى السلام في السودان بعد مقتل العشرات في مداهمة بؤرة إجرامية في منطقة كولومبيا السودانية بجوار اعتصام القيادة العام.

وقال البابا في عظته الأسبوعية أمام الحشود في ساحة القديس بطرس: ”تُثير الأنباء الواردة من السودان الألم والمخاوف، نصلي من أجل هؤلاء الناس حتى ينحسر العنف ويتمّ السعي للصالح العام عبر الحوار“.

ويقول مُسعفون من المعارضة: إن 113 شخصًا قُتلوا في أعمال العنف بالخرطوم الأسبوع الماضي في حين تقول الحكومة إن 61 قتيلًا فقط سقطوا ومن بينهم ثلاثة من أفراد أجهزة الأمن.

وكان إعلان قوى الحرية والتغيير، التحالف الرئيسي لجماعات المعارضة والمحتجين في السودان، حثّ الموظفين والعاملين على البقاء في منازلهم يوم الأحد لبدء ما وصفها بحملة عصيان مدني لإجبار الحكام العسكريين على تسليم السلطة للمدنيين.

وخلت الشوارع من المارة اليوم وأغلقت المحال أبوابها فيما انتشرت قوات الدعم السريع في شوارع عدد من المدن أهمها الخرطوم وأم درمان.