الباحة تستعد لصلاة عيد الفطر بـ 192 مصلى وجامعًا

المواطن - واس

أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الباحة تجهيز الجوامع والمصليات التي ستقام فيها صلاة عيد الفطر المبارك لعام ١٤٤٠هـ ، البالغ عددها (٢٤) جامعاً و(١٦٨) مصلى في منطقة الباحة والمحافظات التابعة لها .

وأوضح المدير العام للفرع الشيخ مرزوق بن عبد الله الرويس أن الفرع أنهى الاستعدادات لتهيئة المصليات والجوامع والتأكيد على شركات الصيانة بمتابعتها لتكون جاهزة لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك، مشيراً إلى أن صلاة العيد ستقام بجامع الملك فهد بمدينة الباحة عند الساعة 5.53 صباحاً.

وأضاف أن بقية المحافظات والقرى الأخرى سيؤدون الصلاة في مصليات الأعياد والجوامع المعتادة التي تم تحديدها سابقاً، داعياً الله أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان.