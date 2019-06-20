البحرين: إسقاط إيران للطائرة الأمريكية تصعيد غير مبرر

المواطن - الرياض

أدانت البحرين، اليوم الخميس، إسقاط إيران لطائرة مُسيّرة تابعة للجيش الأمريكي، معتبرة أن الاستهداف تمّ في الأجواء الدولية بمنطقة مضيق هرمز.

واعتبرت الخارجية البحرينية في بيان رسمي نشرته وكالة أنباء البحرين، أن إسقاط الطائرة “عمل عدواني جبان وتصعيد خطير غير مبرر من قِبل الحرس الثوري الإيراني يستهدف سلامة وحرية الملاحة الدولية وأمن واستقرار دول وشعوب المنطقة”.

وشدّدت البحرين على موقفها التام بجوار الولايات المتحدة الأمريكية “الصديقة”، بالإضافة إلى التضامن “بكل قوة مع مساعيها المتواصلة وجهودها الملموسة والمقدرة الهادفة لترسيخ الأمن والسلام في المنطقة”، مُؤكدة على ضرورة قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته والتصدي بكل حسم لكافة التصرفات والممارسات الإيرانية “غير المسؤولة ووقف انتهاكاتها المتكررة لكل القوانين والأعراف الدولية، ومحاولاتها لعرقلة أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية وزعزعة الأمن والسلم الدوليين”.

وأعلنت إيران إسقاط طائرة “درونز” أمريكية بزعم اختراقها للأجواء الإيرانية، في وقت قال الجيش الأمريكي إن الطائرة كانت في الأجواء الدولية ولم تنتهك أجواء إيران.

فيما اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إسقاط الطائرة “خطأ جسيم”، مشيرًا إلى أن الطائرة المسيرة كانت في الأجواء الدولية وغير مسلحة.