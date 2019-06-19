البرهان : شائعات أثيرت حول فض الاعتصام وتدخلات أعاقت التفاوض مع المعارضة

المواطن - متابعة

أكّد رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، عبدالفتاح البرهان، أن القوات المسلحة السودانية عندما انحازت إلى الشعب السوداني لم تكن ترغب في السلطة.

وأوضح البرهان أن هناك الكثير من الأكاذيب والشائعات أُثيرت حول فض اعتصام مقر القيادة في الخرطوم.

وأضاف البرهان أنه لا مُزايدة على الوطن وحق الشعب لافتاً إلى أن المرحلة الانتقالية ستُدار وفق القانون حتى الوصول إلى انتخابات بمراقبة دولية.

وجدّد البرهان الدعوة لقوى الحرية والتغيير لاستئناف التفاوض قائلاً: نُرحب بالتفاوض مع قوى الحرية دون إقصاء لأي سوداني في الحل الوطني، كما أشار إلى تدخلات أعاقت سير التفاوض مع قوى الحرية.