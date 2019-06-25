البلديات رداً على ” المواطن” : العقبات خارج اختصاصنا

البلديات رداً على ” المواطن” : العقبات خارج اختصاصنا

2019/06/25
الساعة 8:32 مساءً
- ‎فيالمراسلون, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - محمدالمقصّي - الباحة

أكّدت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن تنفيذ العقبات يقع خارج اختصاص الأمانة والبلديات التابعة لها.

وفي إطار ردّها على الخبر الذي نُشر في ” المواطن” مؤخرًا تحت عنوان “معاناة 50 عامًا.. أقدم وأقصر عقبة في الباحة محرومة من الخدمات!”، قالت إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة الشؤون البلدية والقروية : نشكر لصحيفة “المواطن” طرحها كافة القضايا المتعلقة بالخدمات البلدية، وإتاحة الفرصة لمناقشة جميع الآراء والمقترحات التي تدعم جهود الوزارة في مجالات العمل البلدي

وجاء في الإيضاح أيضاً بأن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام تلقّت خطاب أمانة منطقة الباحة المتضمن بأن تنفيذ العقبات يقع خارج اختصاص الأمانة والبلديات التابعة لها.



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