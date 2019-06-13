البنتاغون: إعلان إيران أنها أنقذت طاقم ناقلتي النفط مضلل

المواطن - متابعة

نفى مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية – البنتاغون – ما أعلنته إيران من قيامها بإنقاذ طاقم ناقلتي النفط اللتين تعرضتا لهجوم متزامن في مياه خليج عمان.

وقال المسؤول في البنتاغون في تصريحات نقلتها قناة cbs إن سفينة حربية أمريكية أنقذت 21 من طاقم إحدى الناقلتين.

وكانت روسيا أعلنت في وقت سابق أنها أنقذت 11 من مواطنيها ضمن طاقم إحدى الناقلتين؛ ما يعني أن إيران لم تُنقذ كل البحارة والبالغ عددهم 44 شخصاً كما زعمت الآلة الدعائية لنظام الملالي.

وكانت النرويج نشرت في وقت سابق صوراً تؤكد كذب الرواية الإيرانية حول غرق إحدى الناقلتين بعد الهجوم.