البنتاغون: الطائرة الأمريكية المسيرة لم تنتهك الأجواء الإيرانية

المواطن - متابعة

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن طائرة الاستطلاع الأمريكية بدون طيار التي أسقطتها إيران اليوم لم تنتهك الأجواء الإيرانية.

وقالت البنتاغون في بيان لها إن الطائرة كانت تطير في الأجواء الدولية فوق مياه مضيق هرمز.

وأعلن البيت الأبيض أنه سيتم الكشف عن الرد الأمريكي على ما قامت به إيران خلال الساعات المقبلة.

بدورها كشفت البحرية الأمريكية أنه تم تحريك عدد من القطع العسكرية إلى الموقع الذي تم فيه تدمير طائرة الاستطلاع.

من جانبه ندد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإسقاط إيران طائرة استطلاع عسكرية أمريكية مسيرة يوم الخميس في المجال الجوي الدولي.

وقال ترامب في تغريدة: “إيران ارتكبت خطأً جسيماً!”.

وكان مسؤول أمريكي قال في وقت سابق اليوم إن موقع حطام طائرة مسيرة تابعة للجيش الأمريكي أسقطتها إيران موجود في المياه الدولية بمضيق هرمز، وإن قطعاً بحرية أمريكية توجهت لتلك المنطقة بما يناقض رواية إيران عن إسقاط الطائرة في مياهها الإقليمية.