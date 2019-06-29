البيت الأبيض: ولي العهد وترامب تعهدا بحماية سوق النفط من إرهاب إيران

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

علق البيت الأبيض على اللقاء الذي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على هامش قمة مجموعة العشرين، حيث استعرض الجوانب التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع.

وقال البيت الأبيض عبر حسابه على موقع تويتر: “لقد التقى الرئيس دونالد ترامب وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وناقشا عدوان إيران المتزايد”.

وأضاف البيت الأبيض خلال التغريدة، أن الزعيمين أكدا التزامهما بالحفاظ على سوق النفط الدولي القوي في مواجهة سلوك إيران الإرهابي خلال الفترة الماضية.

وكانت إيران قد استهدفت ست ناقلات للنفط بمنطقة الخليج العربي ومضيق هرمز، بالإضافة إلى استهداف طائرة بدون طيار أمريكية قبالة السواحل الإيرانية.

وتمثل العمليات الإرهابية الإيرانية في منطقة الخليج ومضيق هرمز تهديدًا واضحًا لحركة التجارة العالمية بشكل عام، وعمليات نقل النفط والغاز الطبيعي على وجه الخصوص.