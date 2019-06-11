البيت الأبيض يعلن الاستعداد لقمة ثالثة مع كوريا الشمالية

المواطن - واس

أكد مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جون بولتون اليوم, إمكانية عقد قمة ثالثة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.

وأضاف مستشار البيت الأبيض أن واشنطن مستعدة لعقد هذه القمة حين تكون بيونجيانج مستعدة لذلك.