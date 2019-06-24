البيت الأزرق يتزيّن لاستقبال محمد بن سلمان.. تعرّف على مقر الرئاسة الكورية

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

سلّطت تقارير إعلامية في كوريا الجنوبية الضوء على الزيارة المرتقبة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان للعاصمة سيول، حيث يستقبله الرئيس مون جاي في مقر إقامته المعروف عالميًا باسم “البيت الأزرق”.

ويُحضّر البيت الأزرق حفل استقبال تاريخي لولي العهد، والذي ستبدأ زيارته لكوريا الجنوبية يوم الأربعاء بلقاء مع رئيس البلاد، والذي يُنظم حفل استقبال يضمّ العديد من رؤساء الشركات المختلفة في كوريا الجنوبية.

ما هو البيت الأزرق؟

البيت الأزرق، والذي يُعرف باللغة الكورية باسم “هانجا” أو تشيونغ وا داي؛ هو حرفيًا “جناح من البلاط الأزرق”، وهو المكتب التنفيذي ومقرّ الإقامة الرسمية لرئيس الدولة الكورية الجنوبية، ويقع في العاصمة سيول.

ويُعد البيت الأزرق في الواقع مُجمّعًا من المباني، تم بناؤه إلى حدّ كبير على الطراز المعماري الكوري التقليدي مع بعض العناصر الحديثة، ويُعد البيت الأزرق هو المقر الرسمي الأكثر حماية في آسيا.

وتمّ بناء البيت الأزرق على موقع الحديقة الملكية لسلالة جوسون، وهو الآن يتكوّن من قاعة المكتب الرئيسي، والمبنى الإداري الرئاسي، ومبنى الاستقبال الحكومي، بالإضافة إلى قاعة الصحافة ومباني الأمانة العامة، وذلك على مساحة حوالي 250 ألف متر مربع.

تاريخ البيت الأزرق

كان موقع “تشيونغ وا داي” موقعًا لفيلا ملكية في “هانيانغ”، العاصمة الجنوبية لسلالة كوريو التي عاشت في الفترة من 918-1392، وتم بناؤه بواسطة الملك سوكجونغ في عام 1104.

وبعد أن نقلت أسرة جوسون عاصمتها إلى هانيانغ، تم بناء قصر جيونجبوك في عام 1395، وهو العام الرابع من عهد الملك تايجو كقصر رئيسي، وأصبحت ملكية الفيلا الملكية الحديقة الخلفية للقصر، وتم استخدامه كموقع لامتحانات الخدمة المدنية والتدريب العسكري.

وفي أعقاب ضم إمبراطورية اليابان للكورية في عام 1910، استخدم الحاكم العام لكوريا أراضي غيونغبوكغونغ في مبنى الحكومة العامة.