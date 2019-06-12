التحالف: الدلائل تشير لتورط الحرس الثوري الإيراني في استهداف مطار أبها

المواطن - أبها

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن الدلائل تشير لتورط الحرس الثوري الإيراني في استهداف مطار أبها.

وقال التحالف : إن الدلائل تشير لتزويد الحرس الثوري الإيراني، المُصنّف إرهابيًا، للحوثيين بالسلاح الذي استهدف مطار أبها.

وكان مقذوف حوثي عشوائي أدّى إلى إصابة (26) شخصاً مدنياً من المسافرين ومن جنسيات مختلفة، من بينهم (3) نساء (يمنية، هندية، سعودية) و (2) طفلان سعوديان، وتم نقل (8) حالات منها إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء إصابات متوسطة، وعلاج (18) حالة منها بالموقع إصاباتهم طفيفة، ووجود بعض الأضرار المادية بصالة المطار.