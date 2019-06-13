التحالف: العناصر الحوثية الإرهابية المتورطة في استهداف المدنيين ستتم معاقبتها

المواطن -الرياض

توعد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية المتورطة في استهداف المدنيين بالعقاب والحساب الشديد.

وأعلن التحالف اليوم تدمير أهداف عسكرية حوثية تهدد الأمن الإقليمي والدولي في ضربات استباقية لعدد من المواقع شملت مخازن للصواريخ والأسلحة وتجمعات للآليات الحوثية.

ولفت التحالف إلى أن الأهداف شملت أماكن تواجد خبراء أجانب من تنظيمات إرهابية.

وشدد التحالف على أن هجمات ميليشيا الحوثي الإيرانية ضد المدنيين وبشكل يخالف القانون الدولي الإنساني والأعراف الدولية تثبت بأن العمليات العسكرية التي يشارك فيها التحالف لإعادة الحكومة الشرعية هي حرب ضرورة ومشروعة للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

وأوضح التحالف أن إيران تواصل اللعب بالنار بهجماتها على أهداف مدنية واقتصادية وهي بذلك تضع نفسها تحت طائلة الرد في الوقت المناسب.

وأشار التحالف إلى أن اعتراف مسؤولي ميليشيا الحوثي باستهدافهم المناطق المدنية وتعمدهم ذلك، هو أكبر دليل إدانة ومستمسك قانوني لتحمل المسؤولية ومحاكمته كمجرمي حرب.