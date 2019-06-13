التحالف يدمر أهدافاً حوثية تهدد الأمن الإقليمي والدولي

المواطن - الرياض

أعلن تحالف دعم الشرعية، الخميس، تدمير أهداف عسكرية حوثية “تهدد الأمن الإقليمي والدولي”.

وأوضح التحالف أن الأهداف شملت أماكن لتخزين الصواريخ، ومعامل تصنيعها، ومخازن أسلحة وخبراء أجانب من تنظيمات إرهابية.

وأكد أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وكانت “العربية نت” قد نقلت عن مصادرها الميدانية القول إن طائرات تحالف دعم الشرعية شنت سلسلة غارات، صباح الخميس، على مواقع لميليشيات الحوثي في محيط العاصمة صنعاء ومحافظة ذمار التي تبعد نحو 100 كيلومتر جنوب العاصمة.

واستهدفت الغارات مواقع في ضاحية الصباحة غرب صنعاء، وموقع الصيانة القريب من حي الحصبة شمال العاصمة، وفق مصادر محلية.

كما شن التحالف غارتين على موقع الحفا عند سفح جبل نقل شرق صنعاء، تزامناً مع تحليق مكثف في أجواء صنعاء.

وفي ذمار، استهدفت مقاتلات التحالف بثلاث غارات مواقع للانقلابيين جنوب مدينة ذمار، وفق المصادر.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف قال أمس إن قيادة القوات المشتركة ستتخذ إجراءات صارمة، عاجلة وآنية، لردع هذه الميليشيا الإرهابية، وبما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين، وستتم محاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذا الهجوم الإرهابي على مطار أبها في السعودية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.