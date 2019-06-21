التحالف يدمر طائرتين مسيرتين انطلقتا من صنعاء

التحالف يدمر طائرتين مسيرتين انطلقتا من صنعاء

2019/06/21
الساعة 10:58 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أن القوات الجوية اعترضت طائرتين مسيرتين انطلقتا من صنعاء ودُمرتا بالأجواء اليمنية.

ويوم أمس، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار “مسيّرة” أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه جازان.

وأوضح العقيد المالكي أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تحاول استهداف المنشآت المدنية والأعيان المدنية في محاولات بائسة ومتكررة، دون تحقيق أي من أهدافهم وأعمالهم العدائية اللامسؤولة، حيث يتم كشف وإسقاط هذه الطائرات.



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