التحالف يقصف قوارب حوثية مفخخة شمال الحديدة ويطالب المدنيين بعدم الاقتراب

المواطن - الرياض

أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، عن تنفيذ استهدافات نوعيه لأهداف عسكرية مشروعة تتبع للميليشيا الحوثية الإرهابية في شمال الحديدة.

وطلب التحالف العربي من المدنيين عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة، مضيفاً مستمرون في تحييد القدرات العدائية والإرهابية للمليشيا الحوثية.

وأوضح التحالف أن الأهداف تشمل قوارب مفخخة تمّ تجهيزها للأعمال الإرهابية وتهديد الملاحة الدولية.

وأشار التحالف إلى أن المليشيا الحوثية تتخذ من المواقع المدنية في شمال الحديدة والتي وردت في إعادة الانتشار انطلاقا لعملياتها.

وأكّد التحالف العربي أن عمليات الاستهداف يتم وفق القانون الدولي وقواعده العرفية.