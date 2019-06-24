التحالف ينشر مقطع تتبع وإسقاط طائرة حوثية مسيرة في الأراضي اليمنية

المواطن - الرياض

عرض المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، يوم الاثنين، لقطات فيديو تظهر تتبع وإسقاط طائرات إيرانية بدون طيار فوق الأراضي اليمنية.

وأوضح المالكي، خلال مؤتمر صحفي بالرياض، أن الطائرة من نوع “أبابيل” جرى اعتراضها وتدميرها في الداخل اليمني، عقب عملية الرصد، وهو ما يثبت تهريب مثل القدرات النوعية لميليشيات الحوثي الإرهابية من إيران.

وأضاف أن الهجوم الذي استهدف مطار أبها الدولي، يوم الأحد، وأوقع قتيلا و21 جريحًا، تم بصاروخ كروز مصنوع في إيران.

وأشار إلى المتحدث، إلى أن التحالف العربي استهدف مواقع لتخزين الصواريخ في العاصمة اليمنية صنعاء، مضيفا “سنستمر في استهداف القدرات العسكرية لميليشيات الحوثي لمنعها من الهجوم على المدنيين.