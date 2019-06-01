الترجي بطلًا لـ دوري أبطال إفريقيا 2019 بعد انسحاب الوداد

المواطن - محمد سمعه

تُوج نادي الترجي التونسي ببطولة دوري أبطال إفريقيا 2019 للمرة الرابعة في تاريخه وذلك بعد إنهاء الحكم الجامبي باكاري جاسما للمباراة بعد انسحاب فريق الوداد البيضاوي المغربي.

وكان لاعبو فريق الوداد انسحبوا من مباراة الترجي في الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة الستين من عمر المباراة بعدما ألغى بكاري جاسما هدفًا صحيحًا لفريق الوداد ورفض العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد من أجل رؤية الهدف مما تسبب في غضب كبير للاعبي فريق الوداد.

وتوقفت مباراة الترجي والوداد الرياضي لمدة وصلت إلى ساعة وربع، بسبب انسحاب لاعبي الوداد من المباراة، ليُعلن الحكم جاسما فوز نادي الترجي بالمباراة بهدف دون رد.

وكان اللاعب الجزائري يوسف البلايلي سجل هدف الترجي الوحيد في المباراة بالدقيقة الـ41 من عمر الشوط الأول عبر تصويبة قوية لم يتمكن حارس الوداد من صدها.

وفي الشوط الثاني استمر اللعب لمدة 15 دقيقة حتى توقفت المباراة بعد انسحاب لاعبي الوداد نتيجة إلغاء الحكم جاسما لهدفهم في شباك نادي الترجي.

يذكر أن مباراة الترجي والوداد في جولة الذهاب كانت انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في المغرب، وتمكن الترجي من حصد اللقب بسبب هدفه والذي أحرزه اللاعب يوسف البلايلي في الدقيقة الـ40 بجانب انسحاب لاعبي الوداد.

وجاء اعتراض لاعبي الوداد على قرار الحكم بإلغاء الهدف، حيث أخبرهم الحكم الجامبي بأن تقنية الـVAR مُعطّلة ولا تعمل.