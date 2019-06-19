التشيلي بافيز مطلوب في النصر

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن نجم فريق كولو كولو والمنتخب التشيلي الأول، إستيبان بافيز بات قريبًا من الانتقال إلى منافسات الدوري السعودي للمحترفين من بوابة نادي النصر.

وأكّدت شبكة Dale Albo أن نادي النصر قدّم عرضًا رسميًا لمسؤولي نادي كولو كولو التشيلي لضم نجم وسط الفريق الأول لكرة القدم، إستيبان بافيز مقابل 2 مليون دولار.

وأشارت إلى أن نادي النصر ينتظر ردّ إدارة نادي كولو كولو التشيلي، وفي حالة قبول عرض العالمي، سينضم بافيز صاحب الـ29 عامًا إلى صفوف الأصفر لمدة 3 مواسم.

وكان نادي النصر الإماراتي يرغب في التعاقد مع التشيلي الدولي بافيز خلال الأيام الماضية على سبيل الإعارة مقابل 600 ألف دولار، إلا أن إدارة نادي كولو كولو رفضت هذا العرض، مؤكدة أنها ستوافق على بيعه بشكل نهائي فقط.

ويلعب بافيز في مركزي خط الوسط وقلب الدفاع، وتدرج في الفئات السنية المختلفة لفريق كولو كولو التشيلي، ومثل الفريق الأول لكرة القدم في عام 2010، ولعب معه 138 مواجهة، ونجح في تسجيل 11 هدفًا، وصناعة 7 آخرين.

ويملك إستيبان بافيز تجربة احترافية واحدة، حيث لعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو بارانينسي البرازيلي لمدة موسم رياضي واحد 2017/ 2018، قبل أن يعود إلى كولو كولو مجددًا.