التعادل الإيجابي يحسم مباراة أوغندا ضد زيمبابوي

المواطن - مروة نبيل

انتهت- منذ قليل- مباراة أوغندا ضد زيمبابوي، التي أُقيمت على إستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين.

أوغندا ضد زيمبابوي:

وبدأت مباراة أوغندا ضد زيمبابوي بشكل سريع، ونجح نجم المنتخب الأوغندي إيمانويل أوكوي في فض اشتباك التعادل السلبي في الدقيقة 13، مستغلًّا تسديدة من أبدو لومالا تصدى لها حارس المرمى لترتد إليه ويهز الشباك.

وبعد الهدف الأول، سيطر لاعبو زيمبابوي على اللعب، وأضاع نوليدج موسونا فرصة خطيرة في الدقيقة 22، بعدما أطاح بالكرة وهو أمام المرمى، قبل أن يُسدد خاما بيليات كرة مميزة مرت بجوار القائم في الدقيقة 27.

ونجح بيليات في إحراز هدف التعادل في الدقيقة 40، مستغلًّا تمريرة مميزة من كارورو، لينتهي الشوط الأول من مباراة أوغندا ضد زيمبابوي بالتعادل بنتيجة 1/1 لكل منتخب.

شوط سلبي:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط المنتخبان بحثًا عن تسجيل هدف جديد، وأهدر نوليدج موسونا فرصة تسجيل هدف جديد لمنتخب زيمبابوي، وتألق الحارس الأوغندي دينيس أونيانجو أمام تسديدة قوية من إيفانز روسيكي في الدقيقة 69.

وواصل لاعبو زيمبابوي إهدار الفرص، لتنتهي مباراة أوغندا ضد زيمبابوي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ليكتفي كل منتخب بالحصول على نقطة واحدة.

ترتيب المجموعة:

وعقب مباراة أوغندا ضد زيمبابوي اليوم، رفع المنتخب الأوغندي الأول لكرة القدم رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة بشكل مؤقت لحين انتهاء مباراة مصر والكونغو الديمقراطية، فيما حصدت زيمبابوي أول نقطة في كأس الأمم الإفريقية.