التعادل الإيجابي يحسم مباراة تونس ضد أنجولا

المواطن - مروة نبيل

انتهت– منذ قليل– مباراة تونس ضد أنجولا، التي أُقيمت على إستاد السويس، في إطار مواجهات الجولة الأولى من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين.

تونس ضد أنجولا:

وبدأت مباراة تونس ضد أنجولا بشكل سريع، وكاد منتخب نسور قرطاج أن يهز الشباك في الدقيقة الثالثة عن طريق لاعبه نعيم السليتي، حيث انفرد بالمرمى، ولكنه تباطأ في تسديد الكرة، حتى عاد لاعبو الدفاع لتذهب الكرة سهلة للحارس.

وسيطر منتخب نسور قرطاج على الكرة، واستحوذ على اللعب، وسط محاولات من لاعبي أنجولا الذين افتقدوا الخطورة بالشكل الكافي على المرمى، وسدد كامبوس كرة قوية على الحارس فاروق بن مصطفى في الدقيقة 20.

ضغط تونس:

وراوغ نعيم السليتي المدافعين في الدقيقة 33 ليتعرض لعرقلة، ويحتسب حكم مباراة تونس ضد أنجولا ركلة جزاء لصالح نسور قرطاج، سددها يوسف المساكني بنجاح، لينتهي الشوط الأول بتقدم المنتخب التونسي لكرة القدم.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط منتخب نسور قرطاج بحثًا عن تسجيل هدف جديد في مباراة تونس ضد أنجولا عن طريق كشريدة والمساكني والخزري، ولكن لم تنجح محاولاتهم في هز الشباك.

هدف التعادل:

وتمكن كامبوس من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 73، مستغلًّا تسديدة تصدى لها فاروق بن مصطفى ليُتابعها ويهز الشباك، وكاد وهبي الخزري أن يُسجل الهدف الثاني من تمريرة مميزة للاعب المساكني، ولكن مرت تسديدته بجوار القائم.

وأطلق يوسف المساكني كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقائق الأخيرة، إلا أن الحارس تصدى لها، لتنتهي مباراة تونس ضد أنجولا بالتعادل الإيجابي، ليحصد كل منتخب نقطة واحدة.