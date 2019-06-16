التعادل يخيم على مباراة باراغواي ضد قطر

المواطن - مروة نبيل

انتهت مباراة باراغواي ضد قطر، التي أُقيمت على ملعب “ماراكانا”، في إطار مواجهات المجموعة الثانية في بطولة كوبا أمريكا 2019، بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين.

باراغواي ضد قطر:

وبدأت مباراة باراغواي ضد قطر بشكل سريع، وتمكن أوسكار كاردوزو من فض اشتباك التعادل السلبي من ركلة جزاء بعد مرور 4 دقائق فقط على انطلاق اللقاء، واعتمد منتخب باراغواي على الهجمات المرتدة بعد ذلك.

وسدد دومنيحيز كرة قوية في الدقيقة 13، واستمرت محاولات المنتخبين دون خطورة، وأهدر منتخب باراغواي أكثر من فرصة، وأنقذ حارسه أكثر من فرصة خطيرة، لينتهي الشوط الأول من مباراة باراغواي ضد قطر بتأخر المنتخب القطري.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ألغى الحكم هدفًا أحرز كاردوزو لمنتخب باراغواي بداعي التسلل بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو، قبل أن يُسجل البديل جونزاليس الهدف الثاني في مباراة باراغواي ضد قطر في الدقيقة 56.

وقلص المعز علي الفارق في الدقيقة 68، قبل أن يُسجل بوعلام خورخي هدف التعادل في الدقيقة 77، واستمرت محاولات المنتخبين بحثًا عن هدف جديد دون فائدة، لتنتهي مباراة باراغواي ضد قطر بالتعادل بنتيجة 2/2.