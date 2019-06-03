التعاون يتراجع عن بيع عبدالفتاح آدم

المواطن - مروة نبيل

ارتبط اسم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون عبدالفتاح آدم بالانتقال إلى كبار الدوري السعودي للمحترفين في منافسات الموسم الرياضي الجديد.

وأكدت تقارير صحافية أن الثلاثة الكبار الهلال، النصر والاتحاد يرغبون في ضم عبدالفتاح آدم لتدعيم صفوفهما في الموسم المقبل، وشددت على موافقة نادي التعاون على بيع نجمه.

التعاون يتراجع

وأعلن الإعلامي بندر العتيبي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تراجع مجلس إدارة نادي التعاون عن فكرته؛ ورفضه لبيع المهاجم عبدالفتاح آدم لأي ناد.

وتفاعلت الجماهير عبر “تويتر” مع تغريدة بندر العتيبي، وطالب البعض إدارات الهلال، النصر والاتحاد باستكمال المفاوضات مع التعاون أملًا في موافقة مجلس إدارتها على بيعه، فيما أكد البعض الآخر أن هناك لاعبين أفضل منه.

وتسعى الأندية لتدعيم صفوفها مبكرًا، للاستعداد جيدًا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد سواء على المستوى المحلي أو القاري.