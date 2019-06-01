التعاون يجدد عقد جهاد الحسين لـ موسم واحد

المواطن - محمد سمعه

أعلن إدارة نادي التعاون اليوم عن تجديد عقد اللاعب السوري جهاد الحسين لمدة موسم واحد.

وذكر الحساب الرسمي لنادي التعاون عبر تويتر أن اللاعب جهاد الحسين سيبقى في صفوف النادي حتى نهاية موسم 2019-2020.

وتُوج جهاد الحسين بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الماضي مع التعاون على حساب نادي الاتحاد بثنائية مقابل هدف في مباراة أقيمت في الثاني من مايو الماضي على ملعب الملك فهد الدولي في مدينة الرياض.

وكان نادي التعاون أنهى الدوري السعودي موسم 2018-2019 في المركز الثالث ليضمن وبشكل رسمي المشاركة في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا للموسم المقبل.

ويذكر أن المدرب البرتغالي باولو سيرجيو كان تولى بشكل رسمي تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالتعاون ولمدة موسمين خلفًا لمواطنه المدرب بيدرو إيمانويل.

وكان ارتبط اسم المهاجم عبدالفتاح آدم بالرحيل عن صفوف التعاون في فترة الانتقالات الصيفية الجارية والانضمام لنادي الاتحاد أو لنادي النصر.