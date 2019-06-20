التعاون يطلب والهلال يُفكر

المواطن - محمد سمعه

يرغب نادي التعاون في التعاقد مع اللاعب متعب المفرج مدافع فريق الهلال، سواء على سبيل الإعارة أو بضمه بصورة نهائية في صيف العام الجاري.

وقدّم متعب المفرج أداءً مميزًا ولافتًا للنظر مع نادي التعاون في موسم 2018-2019، حيث انتهى هذا الموسم المثالي بفوز التعاون بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب نادي الاتحاد، واحتلال المركز الثالث في جدول ترتيب أندية الدوري السعودي للمحترفين.

التعاون ينتظر الهلال

وقالت تقارير صحفية، إن نادي التعاون حاليًا ينتظر ردّ إدارة نادي الهلال الجديدة برئاسة فهد بن نافل على طلب التعاون بالحصول على خدمات متعب المفرج بصورة نهائية أو تجديد إعارته لـ سكري القصيم مرة أخرى.

تُوج اللاعب متعب المفرج، مدافع نادي التعاون، بجائزة أفضل لاعب واعد في الدوري السعودي للمحترفين موسم 2018- 2019، وذلك بعد اختياره من قبل رابطة الدوري السعودي للمحترفين.

وكان المفرج قاب قوسين من خوض تجربة احتراف خارجية في نادي فلونتاري الروماني مع زميله لاعب النصر سامي النجعي، حيث تعهّد وسيط سعودي بنقل خدمات الشابينِ إلى خوض تجربة إعارة لمدة موسم في الدوري الروماني، لكن ظروفاً غامضة أدّت إلى عدم إتمام الاتفاق.

ويُذكر أن فهد بن نافل كان فاز برئاسة نادي الهلال لمدة أربع سنوات بعد التفوق على منافسه موسى الموسى.