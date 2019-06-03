التعاون يقول كلمته وصدمة لـ الهلال والنصر

المواطن - محمد سمعه

تصرّف نادي التعاون بذكاء شديد مؤخرًا وذلك بعدما أبدى عدم رغبته في بيع مهاجمه المتألق عبدالفتاح آدم وذلك في احتياج سكري القصيم له في الموسم المقبل.

وأعلن الإعلامي بندر العتيبي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تراجع مجلس إدارة نادي التعاون عن فكرته؛ ورفضه لبيع المهاجم عبدالفتاح آدم لأي ناد.

قرار التعاون يصدم الجميع

ويأتي قرار التعاون بمثابة صدمة مُدوية لفريقي الهلال والنصر، خاصة أن أزرق العاصمة بحاجة ماسّة لتدعيم صفوفه بصفقات قوية في فترة الانتقالات الصيفية لتعويض الإخفاق المحلي والذي حدث معه في موسم 2018-2019.

أما نادي النصر فيفكر هو الآخر في تدعيم صفوفه بصفقات قوية خاصة في الناحية الهجومية تحسبًا لرحيل اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله في الميركاتو الصيفي الجاري.

وكانت تقارير صحافية ذكرت أن الثلاثة الكبار الهلال، النصر والاتحاد يرغبون في ضم عبدالفتاح آدم لتدعيم صفوفهم في الموسم المقبل، وشددت على موافقة نادي التعاون على بيع نجمه.

قدّم نادي التعاون موسمًا مميزًا في موسم 2018-2019 حيث تُوج ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، واحتل كذلك المركز الثالث في جدول ترتيب أندية الدوري السعودي للمحترفين في الموسم المنصرم ليضمن التأهل بشكل مباشر لمرحلة دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

وأوضحت تقارير إعلامية في وقت سابق أن الاتحاد أصبح الأقرب لضم عبدالفتاح آدم في ظل وجود قوة وإصرار من الإدارة الاتحادية برئاسة لؤي ناظر لحسم الصفقة خلال الفترة المقبلة.