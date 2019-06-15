التعاون يُحقق طموحات الأهلي والاتحاد

المواطن - محمد سمعه

قدم نادي التعاون موسمًا رائعًا في الفترة الأخيرة، حيث نجح فريق سكري القصيم في احتلال المركز الثالث في بطولة الدوري السعودي للمحترفين في موسم 2018-2019، بجانب الفوز ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين في شهر مايو الماضي.

قطبا جدة يراقبان نجمي التعاون:

ويرغب كل من الأهلي والاتحاد في التعاقد مع اللاعب طلال عبسي والمهاجم عبدالفتاح آدم على الترتيب في فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد تألقهما مع التعاون في الموسم الماضي.

وقالت تقارير صحافية: إن الأهلي بات قريبًا من حسم صفقة طلال عبسي لتمثيل الفريق الموسم القادم.

بينما أكّدت تقارير صحافية أخرى أن أنمار الحائلي يسعى للتعاقد مع عبدالفتاح آدم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون ليكون أولى صفقاته فور توليه رئاسة نادي الاتحاد.

الاتحاد يقطع شوطًا كبيرًا:

وأشارت التقارير إلى أن رئيس نادي الاتحاد السابق، لؤي ناظر يتفاوض منذ فترة مع مجلس إدارة التعاون لحسم صفقة عبدالفتاح آدم، ونجح في قطع شوط كبير لتسهيل عملية انضمامه.

وكان الإعلامي بندر العتيبي أعلن عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تراجع مجلس إدارة نادي التعاون عن فكرته؛ ورفضه لبيع المهاجم عبدالفتاح آدم لأي نادٍ.

ويذكر أن تقارير صحافية قالت بأن الثلاثة الكبار الهلال، النصر والاتحاد يرغبون في ضم عبدالفتاح آدم لتدعيم صفوفهما في الموسم المقبل، وشددت على موافقة نادي التعاون على بيع نجمه.