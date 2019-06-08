التواء الكاحل يُجبر نيمار على الغياب لمدة 4 أسابيع

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن غياب نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا عن الملاعب لمدة أربع أسابيع وذلك بعد الإصابة والتي تعرض لها في مباراة البرازيل وقطر الودية.

وذكرت صحيفة أس الإسبانية نقلًا عن بيان مُفصّل من قبل إدارة نادي باريس سان جيرمان أن اللاعب نيمار يُعاني من التواء في الكاحل وسيغيب عن صفوف النادي الباريسي لمدة 4 أسابيع أي ما يُقارب الشهر.

ويذكر أن المدرب تيتي المدير الفني للمنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم، كان قرر استدعاء اللاعب ويليان نجم نادي تشيلسي الإنجليزي بديلًا لنيمار في قائمة المنتخب البرازيلي المشاركة في بطولة كأس كوبا أمريكا الشهر الجاري في البرازيل.

ويذكر أن اسم البرازيلي نيمار ارتبط بالرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان في صيف 2019 والانتقال لـ نادي ريال مدريد الإسباني أو العودة لصفوف نادي برشلونة الإسباني مرة آخرى.

وكان نيمار انضم إلى صفوف باريس سان جيرمان في صيف عام 2017 مقابل 222 مليون يورو من صفوف نادي برشلونة.