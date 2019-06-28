التونسي يوسف المناعي مدربًا لنادي القادسية

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي القادسية عن تعاقده- رسميًّا- مع التونسي يوسف المناعي؛ لتدريب الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي الجديد.

ويملك المدير الفني التونسي يوسف المناعي صاحب الـ44 عامًا خبرة كبيرة، حيث عمل كمدرب مساعد أول في أندية الإفريقي التونسي 2005/ 2006، الاتفاق 2010/ 2011، والهلال 2011/ 2012.

وشغل التونسي يوسف المناعي منصب المدير الفني في أندية الشعب الإماراتي 2011/ 2012، العربي الإماراتي 2014/ 2015، والأهلي البحريني 2016/ 2018، ومشرف فني على أهلي دبي الإماراتي 2018/ 2019.

وحصد يوسف المناعي لقب كأس ولي العهد مع نادي الهلال عام 2012، وحقق المركز الثالث مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في 2011.

وحصل يوسف المناعي على رخصة التدريب A من الاتحادين الإفريقي والآسيوي، ونال ماجستير في التصرف الرياضي من جامعة كلود برنارد فرنسا.