الجبير عن خطة السلام بالشرق الأوسط: الفلسطينيون أصحاب القرار الأخير

المواطن - الرياض

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، مساء أمس الأحد، أن تحسين وضع الفلسطينيين يجب أن يكون محل ترحيب، لكن العملية السياسية المتعلقة بحل الصراع مع إسرائيل بالغة الأهمية.

وأوضح الجبير خلال تصريحات إلى قناة فرنسا 24 التلفزيونية للحديث عن المقترحات الأميركية الخاصة بالشق الاقتصادي من خطة السلام بالشرق الأوسط: أعتقد أن أي شيء يحسن وضع الشعب الفلسطيني ينبغي أن يكون موضع ترحيب، والآن نقول إن العملية السياسية مهمة للغاية.

وتابع الجبير: الفلسطينيون هم أصحاب القرار الأخير في هذا الأمر؛ لأنها قضيتهم؛ ولذلك فإن أي شيء يقبل به الفلسطينيون سيقبله العرب.

ولفت وزير الدولة للشؤون الخارجية إلى أن الرياض ستواصل دعم عملية سياسية تستند إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.