الجربوع: تم تجهيز أمور الهلال للموسم المقبل

المواطن - مروة نبيل

قام رئيس مجلس إدارة نادي الهلال المكلف، عبدالله الجربوع، بتسجيل اسمه كعضو في الجمعية العمومية للأزرق، مساء يوم الأحد، كأول من يقوم بذلك، ليكون له حق المشاركة في التصويت بالانتخابات لاختيار رئيس الزعيم الجديد.

وحرص الجربوع على طمأنة جماهير نادي الهلال على وضع الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، وقال: “العمل في النادي قائم ولم يتوقف، بالتشاور والمعونة من أعضاء الشرف”.

وتابع تصريحاته قائلًا: “تم تجهيز أمور معسكر الفريق، واللاعبين التي شارفت عقودهم على النهاية قمنا بالتفاوض معهم ولم ننتظر.. لدينا عقود استثمارية ممتازة تم رفعها لهيئة الرياضة وستعلن مع الإدارة المقبلة”.

وأضاف الجربوع قائلًا: “لا يمكن لنا أن نطلع المرشحين للرئاسة على كل التفاصيل، ولكننا اجتمعنا بهم وأعطيناهم تصورًا واضحًا عن النادي، وجود أكثر من مرشح للرئاسة أمر صحي، ونحن مع من سيفور بكرسي الرئاسة لمصلحة النادي”.

وبشأن راتب الشهر الغائب، علق رئيس الهلال المكلف قائلًا: “بخصوص راتب الشهر الغائب من الهيئة لن أتحدث عنه لاسيما أن الهيئة لم تقصر معنا ومع الأندية في سداد قضايا خارجية على النادي”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “يحق لجمهور الهلال القلق، ولكن نطمئنهم أن أمور النادي جيدة، وأنا متفائل بمستقبل الهلال ونحتاج دائمًا لوقفة الجماهير مع النادي”.