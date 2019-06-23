الجزائر ضد كينيا .. محاربي الصحراء يفوز بثنائية بونجاح ومحرز

المواطن - مروة نبيل

انتهت– منذ قليل– مباراة الجزائر ضد كينيا، التي أُقيمت على ملعب “الدفاع الجوي” في القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بفوز محاربي الصحراء بهدفين دون رد.

الجزائر ضد كينيا:

وبدأت مباراة الجزائر ضد كينيا بشكل سريع من محاربي الصحراء، وهددوا مرمى نجوم هارامبي منذ الدقيقة الأولى عن طريق المتألق بغداد بونجاح، قبل أن يتسلم يوسف البلايلي الكرة، ولكنه تباطأ في مراوغة حارس المرمى باتريك ماتازي.

ونفذ يوسف البلايلي ركلة حرة بشكل مميز في الدقيقة التاسعة، إلا أن عيسى ماندي لم يكن في المكان المناسب، وطالب بغداد بونجاح الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 12، ولكن حكم مباراة الجزائر ضد كينيا اكتفى باكتساب ركلة حرة نفذها محرز، إلا أن دفاع نجوم هارامبي أبعدها.

ضغط قوي من محاربي الصحراء:

وقاد بونجاح هجمة خطيرة في الدقيقة 25، بعدما مرر كرة للاعب سفيان فيغولي الذي منحها لزميله البلايلي، ولكن ماتازي تعامل مع تسديدته بنجاح، ونفذ محرز ركلة حرة في الدقيقة 29 لمست قديورة، إلا أنها مرت بجوار القائم.

واستمر لاعبو محاربي الصحراء في ضغطهم خلال مباراة الجزائر ضد كينيا حتى احتسب الحكم ركلة جزاء في الدقيقة 33، سددها بغداد بونجاح في الشباك، وأضاع رياض محرز فرصة أخرى في الدقيقة 36.

وأطلق رياض محرز تسديدة مميزة في الدقيقة 43، لينتهي الشوط الأول من مباراة الجزائر ضد كينيا في كأس الأمم الإفريقية بتقدم محاربي الصحراء بهدفين نظيفين.

وهدأ أداء محاربي الصحراء في الشوط الثاني، وحاول نجوم هارامبي تقليص الفارق، وسدد أبو عمر ركلة حرة مميزة في الدقيقة 68، ولكن الدفاع أبعدها، وكاد رياض محرز أن يُساهم في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 82، إلا أن الحارس أبعدها قبل أن تصل إلى ديلور.

وبعد مباراة الجزائر ضد كينيا في أولى جولات كأس الأمم الإفريقية 2019، تصدر محاربي الصحراء ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن السنغال، ثم تنزانيا، ويتذيل المنتخب الكيني الترتيب.