الجيش اللبناني يشتبك مع إرهابيين في طرابلس

المواطن - متابعة

وقعت عدة هجمات، مساء الاثنين، على أكثر من مركز لقوى الأمن والجيش اللبناني وعلى فرع للمصرف المركزي في مدينة طرابلس (شمال).

وبحسب مراسل قناتي “العربية” و”الحدث” ألقت مجموعة إرهابية من 9 أشخاص قنابل في قلب طرابلس، ودخلت عناصر إرهابية مسلحة شوارع المدينة وأطلقت النار.

وقُتل عنصران من قوى الأمن الداخلي إثر إصابته بالرأس وأصيب آخرون إثر إلقاء قنبلة على سيارتهم، كما أفادت الأنباء عن مقتل عسكري آخر في الحادثة.

من جهته، اشتبك الجيش مع متطرفين في طرابلس، وقد طوّق الجيش وفرع المعلومات (التابع لقوى الأمن الداخلي) مجموعة متطرفة مكونة من 6 أفراد داخل مبنى في المدينة.

وتشير المعلومات لوجود رهائن مدنية مع المجموعة. وأفادت المعلومات بأن المجموعة يرأسها “عبدالرحمن مبسوط” وهي “خلية داعشية”.