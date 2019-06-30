الجيش الوطني الليبي يقصف طائرة مسيرة تركية في معيتيقة

المواطن - متابعة

استهدفت قوات الجيش الوطني الليبي، مساء اليوم الأحد، طائرة مسيرة تركية في مطار معيتيقة في طرابلس، كما أعلنت اعتقال تركيين اثنين كانا يقاتلان مع ميليشيات.

وأفادت غرفة عمليات القوات الجوية بالجيش الوطني الليبي عن “قصف وتدمير” طائرة دون طيار تركية في مدرج مطار معيتيقة.

كما ذكر “الإعلام الحربي” التابع للجيش الوطني الليبي: “مقاتلاتنا استهدفت الطائرة التركية طراز “بيرقدار” أثناء إقلاعها وتدميرها بمهبط القسم العسكري بقاعدة معيتيقة العسكرية، هذه الطائرة تم تجهيزها لاستهداف مواقع لقواتنا المُسلحة، إلا أن أبطال القوات الجوية كانوا لها بالمرصاد، وأصابوا الهدف إصابة دقيقة”.

من جهته، قال اللواء محمد منفور، آمر غرفة عمليات سلاح الجو، لقناتي “العربية” و”الحدث”: إن “الطائرة التركية المسيرة التي استهدفناها قبل قليل في مطار معيتيقة من طراز “بيرقدار” كانت محمّلة بالذخيرة”. وأضاف منفور: “هذه الطائرة كانت تستعد لتنفيذ غارات جديدة على مواقعنا بإشراف فريق عسكري تركي يعمل انطلاقًا من غرفة عمليات في طرابلس”. واعتبر منفور أن الضربة التي شنها الجيش الوطني الليبي “ناجحة بنسبة 100%”.