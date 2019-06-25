الحائلي: هدفنا إعادة أمجاد الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

أكد رئيس نادي الاتحاد الجديد، أنمار الحائلي، أنه يستهدف إعادة أمجاد الفريق الأول لكرة القدم، كما وجه الشكر للجماهير لدعمهم العميد خلال الفترة الماضية.

إعادة الأمجاد:

وقال الحائلي: “الرهان على الشباب في قيادة الأندية الرياضية، معول نجاح يوائم رؤية السعودية ٢٠٣٠ في صناعة مستقبل رياضي مزدهر، شكرًا لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده على دعم منحنا فرصة رئاسة الأندية”.

وتابع: “شكرًا لسمو رئيس هيئة الرياضة، ولمن وثق بي وبهذه الإدارة التي لن تحيد عن دورها الأساسي في مواكبة التطلعات وصناعة الإنجاز وإعادة أمجاد العميد شكرًا لمن دعم ترشحي، وساندني في الظفر بفرصة رئاسة أعرق أندية الوطن”.

الحائلي يشكر الجماهير:

وأضاف أنمار الحائلي قائلًا: “شكرًا لكم أنتم أيها الجمهور العظيم، ثقوا أنكم الكنز الذي يستحق أن يدلل بالإنجازات، لن يثنينا أي شيء عن حقوق نادينا، أهدافنا واضحة لن تقل عن القمة والتميز والألقاب”.

واختتم رئيس نادي الاتحاد الجديد تغريداته عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “ثقوا أننا سنواصل الليل بالنهار لتحقيق الاتحاد الذي تتمنون في كافة المنافسات والمسابقات”

اعتماد المجلس:

واعتمد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، يوم الثلاثاء، مجلس إدارة نادي الاتحاد المنتخب لمدة الأربعة أعوام المقبلة برئاسة أنمار الحائلي.

وضمت قائمة أنمار الحائلي، أحمد كعكي نائبًا للرئيس، وفي عضوية مجلس إدارة نادي الاتحاد كل من؛ إبراهيم بخيت، ممدوح الحربي، لؤي غلاييني، فيصل التركي، أحمد القطب وحسن باروم.