الحب ينتصر في صورة عمرو دياب مع دينا الشربيني

المواطن - متابعة

فتحت صورة للفنان المصري عمرو دياب مع دينا الشربيني بورصة التكهنات حول مستقبل العلاقة بينهما.

ونشر عمرو دياب صورة لأول مرة تجمعه مع دينا الشربيني الأمر الذي اعتبره الكثير من متابعيه إشارة إلى ارتباطهما بشكل رسمي.

وأثارت علاقة عمرو دياب مع دينا الشربيني منذ أكثر من عام ونصف موجة من الجدل، بعد أن ظهرت بصحبته للمرة الأولى باعتبارها جزءًا من فريق عمل فيلمه الجديد الذي لم يرَ النور بعدُ، مرورًا بأغنية برج الحوت التي تكهن الكثير من محبي الهضبة أنه أهداها لها وصولًا إلى ظهورهما معًا في روسيا أثناء كاس العالم لكرة القدم وغنائهما معًا في أكثر من حفل داخل وخارج مصر.

والمعروف أن عمرو دياب من مواليد 11 أكتوبر 1961 ويعد واحدًا من أشهر المطربين في الوطن العربي، حيث حققت ألبوماته مبيعات هائلة وتُرجم الكثير من أغانيه إلى عدد من اللغات أهمها الإنجليزية والروسية والكرواتية والبلغارية والتركية والألبانية والهندية، واليونانية والفرنسية. وتميز عمرو دياب بإدخاله آلات جديدة في موسيقاه وابتكار أنواع مختلفة من الأغاني عبر تاريخه.

وحصل عمرو دياب على جوائز عديدة خلال مشواره الفني، مِنها وورلد ميوزيك أورد 7 مرات عن أعلى مبيعات في الشرق الأوسط أعوام 1998 و2002 و2007 و2014. ومن الجدير بالذكر أن العُمر الفني للفنان عمرو دياب يزيد على 30 عامًا منذ ظهور أول ألبوم له “يا طريق” عام 1983 حتى ألبوم “معدي الناس” 2017.

عمرو دياب هو أول مطرب عربي يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية، حيث سجلت الموسوعة الفنان عمرو دياب كأول مطرب عربي يحصل على أكبر عدد من جوائز الموسيقى العالمية لأكثر مبيعات في الشرق الأوسط.

تزوج عمرو دياب من شيرين رضا وأنجب منها طفلة تُدعى نور، ثم انفصلا وتزوج من زينة عاشور وأنجب مِنها توأمًا عبدالله وكنزي وآخر بناته جنى التي رُزق بها في النصف الثاني من عام 2002.

أما دينا الشربيني فهي من مواليد 17 مارس 1985، وهي ممثلة ومذيعة مصرية.

درست دينا الشربيني الإعلام في جامعة 6 أكتوبر، وفي نوفمبر 2013، ألقي القبض عليها في شقة بالزمالك بسبب تعاطي المخدرات، وفي فبراير 2014 قضت محكمة جنايات القاهرة بحبسها عامًا وتغريمها 10 آلاف جنيه.