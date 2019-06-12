الحريري يدين المحاولات الحوثية الخبيثة لاستهداف أمن واستقرار المملكة
أكد تضامن لبنان مع السعودية لمنع تحقيق أهداف الإرهابيين

الحريري يدين المحاولات الحوثية الخبيثة لاستهداف أمن واستقرار المملكة

2019/06/12
الساعة 6:57 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أدان رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري، الاعتداء الآثم الذي تعرّض له مطار أبها الدولي اليوم، وأسفر عن إصابة 26 مدنيًا بجروح.

ونقلت وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية عن الحريري قوله : إن هذا الاعتداء الصارخ على المنشآت المدنية الحيوية السعودية، يُؤكد استمرار المحاولات الخبيثة لاستهداف أمن واستقرار المملكة العربية السعودية والشعب السعودي الشقيق.

وتابع : إننا إذ نستنكر بشدة هذا الاعتداء الجديد، نؤكد وقوفنا وتضامننا مع المملكة، قيادة وشعبًا، في التصدي لمثل هذه الاعتداءات ومنعها من تحقيق أهدافها المُبيتة”.



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