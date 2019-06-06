الحصيني: أمطار متفاوتة ثالث أيام العيد على 3 مناطق

المواطن - تبوك

توقع الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني هطول أمطار متفاوتة على عدد من مناطق المملكة اليوم الخميس تمتد حتى صباح الغد.

وقال الحصيني: متوقع اليوم الخميس إلى صباح الجمعة – إن شاء الله – هطول أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى شبه غزيرة على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وصولاً للأردن وفلسطين وسوريا وغرب العراق وجنوب الجزيرة العربية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم أن الفرصة مازالت مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة كذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، تبوك، الجوف والحدود الشمالية، كما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران وأجزاء من منطقة الرياض والأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، في حين يبقى الطقس حاراً إلى شديد الحرارة على شرق المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.