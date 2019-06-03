الخيال يرفع الشكر للملك سلمان على تعيينه نائبًا لرئيس هيئة حقوق الإنسان

المواطن - واس

رفع نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الخيال بالغ شكره وعظيم تقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على الثقة الملكية الغالية بتعيينه نائباً لرئيس هيئة حقوق الإنسان.

وسأل المولى عز وجل أن يعينه على أداء الأمانة وأن يوفقه للإسهام في ما يرقى إلى تحقيق رؤى خادم الحرمين الشريفين لهذا القطاع الحيوي المهم، مؤكداً معاليه أن حقوق الإنسان في المملكة كفلتها الشريعة الإسلامية الغراء وأنظمة المملكة المرعية.

ودعا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لوطننا أمنه واستقراره وازدهاره في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين.