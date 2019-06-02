الداخلية تضبط 3.2 مليون مخالف في حملة وطن بلا مخالف

المواطن - الرياض

كشفت وزارة الداخلية عن حصيلة الحملة الأمنية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

وقالت الداخلية في البيان الصحفي الـ108 للحملة: إنه تم ضبط 3245652 مخالفًا؛ 97% منهم من اليمن وإثيوبيا.