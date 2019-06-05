الدفاع المدني يُحذر من مخاطر الألعاب النارية ويوجه رسالة مهمة لأولياء الأمور

المواطن - الرياض

حذرت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الأربعاء، من مخاطر الألعاب النارية والمفرقعات التي يلهو بها الشباب والأطفال خلال احتفالهم بعيد الفطر.

وقالت المديرية، في بيان لها: إن اللهو بالمفرقعات والألعاب النارية ينتج عنها أضرار بالغة وكوارث وخيمة على جسم من يستخدمها، وغير ذلك، أو التسبب في اشتعال الحرائق في أماكن استخدامها.

وأوضح الدفاع المدني أن استخدام الأطفال أو الشباب لهذه الألعاب النارية المتفجرة له مخاطر كبيرة قد تصل إلى بتر أصابع الأطفال أو تهتك أنسجة العين حال وصول شظايا هذه الألعاب إليها، أو حروق بالجسم وحدوث تشوهات، فضلًا عن إمكانية تسببها في اشتعال كثير من الحرائق في أماكن استخدامها، سواء في الأماكن العامة أو المنازل أو الاستراحات.

وطالب الدفاع المدني، أولياء الأمور بضرورة مراقبة أطفالهم وعدم السماح لهم بشراء هذه الألعاب أو العبث بها أو الانجراف خلف رغباتهم باقتنائها، خصوصًا أن أصنافًا كثيرة منها ذات قوة تفجيرية شديدة وتفتقر لأبسط مقومات الأمان والسلامة في استخدامها لتدني مواصفات تصنيعها بما يجعلها عرضة للانفجار تلقائيًّا في حال تعرضها لدرجات الحرارة العالية أو الاحتكاك بالأسطح الخشنة أو الضغط عليها.

ودعا الجهات المعنية بمراقبة الأسواق للتصدي لمحاولات بيع هذه الألعاب المتفجرة الخطرة، مشددًا على أهمية مراقبة الأبناء أثناء تواجدهم في المدن الترفيهية، ومساعدتهم في اختيار الألعاب التي تناسب أعمارهم، مع التأكد من توفر اشتراطات ووسائل السلامة.