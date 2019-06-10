الدوري الإماراتي يُهدد خطة الهلال

المواطن - محمد سمعه

أصبح اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو لاعب نادي الهلال قريبًا للغاية من الرحيل عن صفوف أزرق العاصمة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وسيتنافس نادي العين الإماراتي مع مواطنه نادي شباب الأهلي دبي على ضم كارلوس إدواردو في فترة الانتقالات الصيفية طبقًا لما ذكرته تقارير صحفية.

ويسعى نادي الهلال خلال الفترة المقبلة إلى الاحتفاظ بنجومه الكبار في الفريق الأول وذلك من أجل المنافسة على لقب الدوري السعودي للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين في موسم 2019-2020.

وسيتجه نادي الهلال بعد الانتهاء من ملف انتخابات الأندية وتحديد رئيسه وأعضاء مجلس إدارته إلى محاولة الاهتمام بتجديد عقد نجومه وتحسين البنود في عقودهم في محاولة لإقناعهم بالبقاء في صفوف أزرق العاصمة.

موسم كارثي

وقدم نادي الهلال موسمًا كارثيًا في موسم 2018-2019، حيث خسر لقب الدوري السعودي للمحترفين لمصلحة جاره نادي النصر، وودع بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين من دور نصف النهائي وذلك بعد الخسارة من نادي التعاون بخماسية دون رد.

ويذكر أن رجل الأعمال فهد بن نافل كان دخل في سباق المنافسة على رئاسة الهلال مع فواز المسعد أمين عام النادي سابقًا، والأمير سعود بن تركي.

وكان الأمير محمد بن فيصل تقدم باستقالته من رئاسة نادي الهلال في شهر أبريل الماضي بعد الخسارة من التعاون بثنائية نظيفة في بطولة الدوري.