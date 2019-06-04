الدوري السعودي يجذب كهربا

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن محمود عبدالمنعم كهربا اقترب من الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، والعودة إلى منافسات الدوري السعودي للمحترفين مرة أخرى.

وأكدت تقارير صحافية أن كهربا يمتلك عرضين من الدوري السعودي للمحترفين، ويميل الجناح الأيسر للرحيل عن نادي الزمالك وخوض تجربة احترافية جديدة في الموسم الرياضي المقبل.

وارتبط اسم كهربا بفريقي الشباب الطامح بضم صفقات مميزة والمنافسة على الألقاب، والاتحاد الذي يرغب في إعادة بناء الفريق الأول لكرة القدم؛ أملًا في الظهور بمستوى جيد الموسم المقبل، بعد تراجع مستواه هذا الموسم.

وأشار نجم نادي الزمالك السابق، خالد الغندور في تصريحات تلفزيونية، إلى أن كهربا لن يستمر في صفوف الفريق الأبيض، مؤكدًا على اقترابه من العودة إلى نادي الاتحاد.

وسبق أن احترف كهربا في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمدة موسمين، وتوج بلقبي كأس ولي العهد وكأس خادم الحرمين الشريفين في 2018.