الدوري المصري يحل مشكلة الهلال

المواطن - محمد سمعه

مع بداية فترة الانتقالات الصيفية اليوم في السعودية، يسعى نادي الهلال إلى استغلال فترة الانتقالات الصيفية للتعاقد مع الصفقات المميزة التي ترجح كفة الفريق الهلالي للمنافسة على البطولات في الموسم المقبل.

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى رغبة نادي الهلال في التعاقد مع اللاعب التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري في الميركاتو الصيفي الجاري.

صفقة مميزة في انتظار الهلال

وإذا نجح نادي الهلال في إقناع الزمالك في التخلي عن فرجاني ساسي، فسيفوز أزرق العاصمة بصفقة مميزة خاصة أن فرجاني ساسي يُعد واحدًا من أبرز اللاعبين العرب في الفترة الحالية في مركز صانع اللعب.

وافتقد نادي الهلال في الموسم الماضي للاعب المؤثر في مركز خط الوسط المهاجم أو صانع اللعب، حيث سيكون تواجد فرجاني ساسي في صفوف الهلال بمثابة فرصة مميزة لتدعيم مركز خط وسط المهاجم وإمداد المهاجمين بالتمريرات المميزة والتي تقودهم إلى تسجيل الأهداف.

ويشارك فرجاني ساسي حاليًا مع المنتخب التونسي في بطولة كأس الأمم الإفريقية والتي تنطلق في الحادي والعشرين من يونيو الجاري في مصر حتى التاسع عشر من شهر يوليو المقبل.

ويُذكر أن فرجاني ساسي سبق له وأن لعب مع النصر في الدوري السعودي لمدة قصيرة، ثم انضمّ إلى الزمالك في صيف 2018 وقبل انطلاق موسم 2018-2019.

وكان الهلال احتلّ المركز الثاني في جدول ترتيب أندية الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي.