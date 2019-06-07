الدولار الأمريكي يهبط لأدنى مستوياته منذ مارس

المواطن - متابعة

هبط مؤشر الدولار الأمريكي، اليوم الجمعة، إلى لأدنى مستوياته منذ 26 مارس، مدفوعًا بتقرير صادر عن وزارة العمل الأمريكية أظهر تباطؤ نمو الوظائف بشدة في مايو، وارتفاع الأجور بصورة أقل من المتوقع.

ويشير التقرير الضعيف إلى أن خسارة قوة الدفع في النشاط الاقتصادي الأمريكي امتدت إلى سوق العمل، مما قد يعزز التوقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة هذا العام.

ودفع تنامي التوقعات بخفض الفائدة الدولار إلى الهبوط بنسبة 1.11 في المائة منذ بداية الأسبوع الجاري، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.