الدولار بأعلى مستوى في أسبوعين

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ارتفع الدولار الأمريكي، أمس الاثنين، إلى أعلى مستوى له خلال أسبوعين بعد أن دفعت بيانات اقتصادية قوية المستثمرين الأسبوع الماضي لإعادة تقييم ما إذا كان مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي” سيتبنى سياسات تيسير نقدي خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية هذا الأسبوع كما هو متوقع.

وكانت حركة التداول أكثر هدوءًا في أسواق العملة الأوسع نطاقًا، مع إحجام المتعاملين عن تكوين مراكز كبيرة قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي، واجتماع لواضعي السياسات بالبنك المركزي الأوروبي في البرتغال، وقرار بنك إنجلترا بشأن الفائدة يوم الخميس.

وقلصت المعدلات القوية لمبيعات التجزئة في الولايات المتحدة الجمعة الماضية فرص خفض سعر الفائدة هذا الأسبوع وقادت الدولار للصعود، رغم التوقعات بأن يترك رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول الباب مفتوحًا أمام احتمال خفض الفائدة في المستقبل، وفق ما نقلت “رويترز”.