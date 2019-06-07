الدولار يهبط لأدنى مستوى في شهرين ونصف

المواطن - متابعة

نزل مؤشر الدولار الأمريكي يوم الجمعة لأدنى مستوياته منذ 26 مارس آذار بعد تقرير لوزارة العمل الأمريكية أظهر تباطؤ نمو الوظائف بشدة في مايو أيار وارتفاع الأجور أقل من المتوقع.

ويُشير التقرير الضعيف إلى أن خسارة قوة الدفع في النشاط الاقتصادي امتدّت إلى سوق العمل، مما قد يُعزز التوقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة هذا العام. ودفع تنامي التوقعات بخفض للفائدة الدولار للهبوط 1.11 بالمئة منذ بداية الأسبوع الجاري.

وزادت الوظائف في القطاعات غير الزراعية 75 ألف وظيفة الشهر الماضي، لتنخفض دون مستوى مئة ألف وظيفة المطلوب شهريًا لمواكبة النمو في عدد السكان الذين هم في سن العمل.