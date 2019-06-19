الدويش: بطل الدوري الاستثنائي قد يعود للثامن أو المجهول

المواطن - مروة نبيل

أبدى الإعلامي محمد الدويش تخوفه على مستقبل نادي النصر بسبب عزوف المرشحين عن الترشح لرئاسة مجلس الإدارة، بعد انتهاء الفترة القانونية الثانية، مساء أمس الثلاثاء.

النصر إلى المجهول

وقال الدويش: “الفترة الثالثة ليست للبحث عن مرشح وإنّما عن مكلّف فـقد عرضوا التكليف على أكثر من شخص، بعضهم رفض وهناك من قبل بشرط توفير ميزانية الموسم مقدمًا، لازالوا يبحثون عمّن يقبل دون قيد أو شرط، بطل الدوري الاستثنائي قد يعود للثامن وربّما للمجهول!”.

وتابع عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “الحل هو (العودة والتحدي والمطالبة) وتكوين جمعية عمومية قوية داعمة تقف خلف الإدارة في العلن والسر وتكشف ما حدث بالأرقام والوقائع، هذا رأيي قلته خلف الكواليس وأعلنه هنا!”.

واختتم الدويش تغريداته قائلًا: “النصر ليس فقط بدون مرشحين بل بدون ناخبين (جمعية عمومية).. هذه من منعهم منها ؟ لو كان هناك أكثر من مرشح من سـ يختار الرئيس وقائمته ؟.. لو مرشح واحد من سـ يزكيه ؟.. ويقولون : مؤسساتي!”.

اعتذار السويلم

وفاجأ سعود السويلم الجماهير بعدم الترشح في الانتخابات الحالية، واكتفى بما قدمه خلال فترة رئاسته السابقة، والتي شهدت عودة الفريق الأول إلى منصات التتويج، بعد الفوز بالنسخة الاستثنائية من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولازال الوضع غامضًا في نادي النصر حتى الآن، حيث أُغلقت فترة الترشح الثانية دون تقدم أي مرشح لرئاسة مجلس الإدارة، لتعلن الهيئة العامة للرياضة عن فتح الباب مرة أخرى بداية من يوم الأحد المقبل ولمدة خمسة أيام.