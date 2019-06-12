الديوان الملكي : وفاة الأمير محمد بن متعب بن عبدالله آل سعود

المواطن - واس

أعلن الديوان الملكي مساء اليوم الأربعاء، وفاة الأمير محمد بن متعب بن عبدالله آل سعود، رحمه الله.

وصدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :

” بيان من الديوان الملكي ”

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير / محمد بن متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود، وسيصلى عليه – إن شاء الله – يوم غد الخميس الموافق 10 / 10 / 1440هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.