الديوان الملكي : وفاة الأمير محمد بن متعب بن عبدالله آل سعود

الديوان الملكي : وفاة الأمير محمد بن متعب بن عبدالله آل سعود

2019/06/13
الساعة 12:03 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

أعلن الديوان الملكي مساء اليوم الأربعاء، وفاة الأمير محمد بن متعب بن عبدالله آل سعود، رحمه الله.

وصدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :
” بيان من الديوان الملكي ”
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير / محمد بن متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود، وسيصلى عليه – إن شاء الله – يوم غد الخميس الموافق 10 / 10 / 1440هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.



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